Gaziantep’te acı olay: Anne ve 3 yaşındaki kızı kilitli oldukları odada can verdi!

Gaziantep'te 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile henüz 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı, evlerinde kilitli oldukları odada ölü bulundu.

OLAY GECE SAATLERİNDE YAŞANDI

Acı olay, gece saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen Seçil Kaymakçı ile kızı Nilvara’ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

KİLİTLİ ODADA CAN VERDİLER

İhbar üzerine verilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan odaya girdiklerinde anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı.

OLAY YERİNDE İLK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Odada duman tespit eden ekipler yaptıkları incelemede beşiğin yandığını ve anne ile kızının da yanmanın etkisi ile sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı’nın cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)