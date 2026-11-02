Ukrayna gizlice Rusya'ya patlayıcılı dron gözlüğü gönderdi: Akılalmaz düzenek böyle kaydedildi!

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Ukrayna istihbaratı, İsrail'in Hizbullah'a gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırısının benzerini Rusya'ya gerçekleştirmeye çalıştı.

PATLAYICILI DRON GÖZLÜKLERİ GÖNDERDİLER

Ukrayna istihbaratı, yardım kuruluşları aracılığıyla Rus askerlerine patlayıcı yerleştirilmiş FPV dron gözlükleri göndermeye çalıştı.

FSB'nin verdiği bilgilere göre, Volgograd bölgesindeki bir Rus askeri, bir gönüllüden teslim aldığı iki adet FPV gözlüğünü incelenmesi için FSB'ye getirdi. Patlayıcı madde uzmanları, Ukrayna özel servislerinin FPV gözlüklerinin içine, soğutma sistemleri yerine el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini tespit etti. FSB, "Alınan önlemler sonucunda, Rusya Postası (Russian Post) aracılığıyla ülkeye gönderilen ve FPV gözlüğü görünümü verilmiş benzer el yapımı patlayıcılardan oluşan bir sevkiyat, Rusya genelinde ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

AÇILDIĞINDA PATLIYOR

FSB, söz konusu patlayıcıların FPV gözlükleri açıldığı anda infilak edeceğini ve bunun da askerlerin ölümüne yol açabileceğini belirtti.

RUS DRON OPERATÖRLERİNİ HEDEF ALDILAR

FSB, karşı tarafın planına göre, gönüllülerin bu patlayıcı yüklü FPV gözlüklerini daha sonra Ukrayna birliklerine karşı yürütülen çatışmalarda görev alan Rus dron operatörlerine ulaştırmalarının hedeflendiğini kaydetti.

FSB, olayla ilgili bir ceza davası açıldığını ve söz konusu sevkiyattan sorumlu olan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.