Muğla’da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda; 700 adet sentetik hap, 573 gram skunk, 302 gram kubar esrar, 144 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 20 adet skunk tohumu, 31 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 175 şüpheliden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.