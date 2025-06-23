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Gaziantep'te aile içi silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti, ağabey ve babası gözaltına alındı

Gaziantep'te dün akşam sırasında yaşanan korkunç olay duyanların kanını dondurdu! Bir evden önce tartışma sesleri ardından silah sesi geldi. Mahalleli korkuya kapılarak ekiplere haber verdi. Aile için tartışmada bir kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler ölen şahsın ağabeyi ve babasını gözaltına aldı.

Gaziantep'te aile içi silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti, ağabey ve babası gözaltına alındı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada Eyüp T. (29) hayatını kaybetti, şüpheli baba ve ağabey gözaltına alındı.

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TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Karkamış'a bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Eyüp T., evlerinin bahçesinde babası Muhsin T. ve ağabeyi İbrahim Halil T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

MAHALLELİ EKİPLERE HABERE VERDİ

İddiaya göre kavga sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunlar, Eyüp T.'ye isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp T., kurtarılamadı. Olayın ardından baba ile ağabey, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep silah
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