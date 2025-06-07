HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te anne ve kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu

Gaziantep'te yakınlarının uzun süre haber alamadığı anne ve kızı, evde kilitli bulundukları odada ölü bulundu.

Gaziantep'te anne ve kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl mahallesi 86046 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evin bir odasının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından açılan odada anne ve kızını yerde hareketsiz şekilde bulundu.
AW471732_01

KARBONMONOKSİT GAZI ŞÜPHESİ

Oda içerisinde duman tespit eden ekipler, yaptıkları incelemenin ardından beşiğin yandığını ve anne ve 3 yaşındaki kızının, yanmanın etkisiyle meydana gelen karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini değerlendirerek çalışma başlattı.

27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban kesimi sırasında 14 bin kişi yaralandıKurban kesimi sırasında 14 bin kişi yaralandı
Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralıTekirdağ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Trump ile Elon Musk kavgası büyüyor! Tesla'sını da satacak! "Aklını kaçırdı"

Düğün salonuna silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Düğün salonuna silahlı saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü

Otomobilin çarptığı kurye, ilk iş gününde öldü

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

Sokak düğününe denk gelen Koreli turistlere büyük ayıp!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Al Hilal teklifini yükseltti! Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

Al Hilal teklifini yükseltti! Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.