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Gaziantep’te aranan 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu madde ticareti ile silahla yaralama suçlarından aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep’te aranan 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs ile tehdit ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde yakalandı.

Gaziantep’te aranan 2 hükümlü yakalandı

Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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