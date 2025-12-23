Gaziantep’te bariyerlere çarparak alev alan araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde meydan geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yanan aracın dün akşam saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesinde gasp edildiği iddia edildi.