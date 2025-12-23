HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep’te bariyerlere çarparak alev alan araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde bariyerlere çarparak alev alan otomobildeki sürücü yanarak hayatını kaybetti. Cenaze, kimlik tespiti için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken yanan aracın dün akşam saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesinde gasp edildiği iddia edildi.

Gaziantep’te bariyerlere çarparak alev alan araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde meydan geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yanan aracın dün akşam saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesinde gasp edildiği iddia edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menteşe’de scooter kazası: 1 yaralıMenteşe’de scooter kazası: 1 yaralı
Adıyaman’da raylardan geçmeye çalışan traktöre tren çarptıAdıyaman’da raylardan geçmeye çalışan traktöre tren çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.