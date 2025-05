Gaziantep’te bıçak ustaları bayram mesaisine başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar da bıçakçıların yolunu tuttu. Gaziantep’te Kurban Bayramı’na sayılı günler bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantep’te de bıçak bileme yapan dükkanlarda yoğunluk başladı. Kentteki tarihi çarşılarda bıçak satışı ve bilemesi yapan esnaf, bayrama sayılı günler kala yoğun mesai yapmaya başladı. Yoğunluğun yaşandığı çarşılarda alışverişe gelen vatandaşlar, Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor. Kurbanlıklarını alan ve kesim esnasında hayvanların eziyet çekmemesi için körelen bıçak ve et satırlarını keskinletmek isteyen vatandaşlar, bıçak ustalarının yolunu tutarken, bıçak ustaları bileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Yoğun taleple başa çıkmak ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen ustalar uzun kuyrukların önüne geçmek için randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Bu yöntem ustaların iş yükünü hafifletirken diğer yandan ise müşterilerin bekleme sürelerini azaltmaya başladı. Müşteriler, getirdikleri bıçakların karşılığında fiş alarak, en geç iki gün içerisinde bıçaklarını tekrar alıyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Gaziantep’te bileme işlerinin başladığını ifade eden bıçak ustaları bileme işlemlerinin son günlere bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu. Gaziantep’te 40 yıldır bıçak ustalığı yapan Ali Ekiciler, kurban edilecek hayvanın eziyet çekmemesi için keskin bıçakların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçak bileme işlemi ve satışı yapan dükkanların vatandaşların uğrak adresi olduğunu belirten Ekiciler, esnaf olarak kurban kesiminde kullanılacak bıçaklara yönelik talepleri karşılamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme işlemine rağbet olduğunu ifade eden Ekiciler, "Şu anda yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımızın bıçaklarını erken getirmeleri kendileri için daha iyi olur. Bizim yoğunluğumuz olduğu için vatandaşlarımız bıçaklarını daha iyi ve daha temiz almak istiyorlarsa erken getirecekler. Bıçaklarını erken getirmeleri hem kendileri hem de bizim için daha iyi olur. Yoğunluk olmadan bir an önce bıçaklarını getirsinler ve keskinletsinler. Çünkü bayram yaklaştıkça bayağı yoğunluk oluyor. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Vatandaş bıçağını getiriyor, bir veya iki gün sonra bıçaklarını kendilerine teslim ediyoruz. Bayram yoğunluğumuz başladı. Bıçak bileme işlemlerimize devam ediyoruz. Birkaç gün içinde de keskinletip vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Arife günü gece yarsına kadarda mesaimiz devam ediyor. Allah’a hamd olsun Kurban Bayramı öncesinde oluşan yoğunluğu yıl boyunca bekliyoruz" dedi.

Kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için bıçakların mutlaka keskinletilmesi gerektiğini belirten Ekiciler, "Bıçakların keskinletilmesi önemlidir. Çünkü bıçağı keskinletmezseniz kurban kesiminde sıkıntı yaşanır. Kurban ibadettir. Bu ibadeti yerine getirirken bir canlıyı kesiyoruz. O hayvana eziyet etmemek ve hayvanın mundar olmaması için bıçağın keskin olması lazım. Bıçak keskin olursa hayvan eziyet çekmez. Hayvan kesen kişi de eziyet çekmez ve zorluk yaşamaz" şeklinde konuştu.

Her yıl bayram öncesi eski bıçaklarını keskinletmek için çarşıya geldiğini söyleyen Mehmet Sarıbatur ise, "Kurban Bayramı yaklaştığı için bıçaklarımızı ve satırlarımızı keskinletmeye getirdik. Kurbanlık hayvanımızın zarar görmemesi için bıçaklarımızı erkenden getirdik. Çünkü yoğunluk başladı ve müşteri yoğunluğu var. Bıçaklarımızı keskinletmek için sona güne bırakırsak iyi olmaz. Tüm bıçakçılarda yoğunluk var. Yoğunluğa kalmamak için bıçaklarımızı erkenden getirdik. Allah nasip ederse keskinlettiğimiz bıçakları bir-iki gün içinde teslim ve inşallah kurbanlarımızı keseceğiz" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır