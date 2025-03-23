Gaziantep’te bir dükkanda iki kardeşle çalışanlar arasında döner bıçaklı kavga çıktı! Tıraş koltuğundaki polis duruma müdahale etti

Olay, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki döner dükkanına giden İ.M. ve E.M. kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle burada çalışan A.K., U.K. ve Y.C.K. ile küfürleşerek kavga etmeye başladı. Ardından dükkanda çalışan 3 kişi döner bıçakları ile İ.M. ise elindeki bıçak ile birbirine saldırdı.

POLİS TIRAŞTAN KALKIP OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada, olayın yaşandığı dükkanın yanında bulunan berber dükkanında tıraş olan polis memuru olaya müdahale etti. Tıraş önlüğü ile dışarı çıkan polis memuru, havaya ateş açarak iki tarafı ayırdıktan sonra olay yerine takviye polis ve sağlık ekibi istedi. O onlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayda yaralanan 5 şüpheli, hastanede tedaviye alındı.

(DHA)