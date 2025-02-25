Gaziantep'te dehşet verici olay! Silahlar çekildi, 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı... Kavganın sebebi bakın ne çıktı

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve silah ile bıçakların kullandığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybederken isimi öğrenilemeyen 2 kadın yaralanmıştı.

HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

2 ZANLI YAKALANDI, OLAYIN ALTINDAN ÇOCUK KAVGASI ÇIKTI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)