HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'te dehşet verici olay! Silahlar çekildi, 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı... Kavganın sebebi bakın ne çıktı

Gaziantep'te dehşet verici olay! Silahlar çekildi, 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı... Kavganın sebebi bakın ne çıktı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.02.2025 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kadının da yaralanmasıyla sonuçlanan olayın çocukların kavgasına ailelerin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden şahsın cenazesi ailesine teslim edilirken 2 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te dehşet verici olay! Silahlar çekildi, 1 kişi öldü, 2 kadın yaralandı... Kavganın sebebi bakın ne çıktı

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve silah ile bıçakların kullandığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybederken isimi öğrenilemeyen 2 kadın yaralanmıştı.

AW399761_03

HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

AW399761_02

2 ZANLI YAKALANDI, OLAYIN ALTINDAN ÇOCUK KAVGASI ÇIKTI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen M.Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

Film gibi şantaj! İş insanının oğluna tuzak kurup para istedilerFilm gibi şantaj! İş insanının oğluna tuzak kurup para istediler
Lütfü Savaş ifade verdi! Kurultay'da divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldıLütfü Savaş ifade verdi! Kurultay'da divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şahinbey kavga silah kurşun ölü Kadın çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jose Mourinho cevabı! "Art niyetli yaklaşım, hukuki haklarımızı kullanacağız"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jose Mourinho cevabı! "Art niyetli yaklaşım, hukuki haklarımızı kullanacağız"

%0 faizli masrafsız 50.000 TL ihtiyaç kredisine başvur, fırsatı yakala!

%0 faizli masrafsız 50.000 TL ihtiyaç kredisine başvur, fırsatı yakala!

Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

1 ay boyunca yüzde 25 indirim uygulayacaklar

1 ay boyunca yüzde 25 indirim uygulayacaklar

Jose Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi dünya basınında yankı buldu! "Türkiye'de büyük yangın"

Jose Mourinho'nun 'Maymun' benzetmesi dünya basınında yankı buldu! "Türkiye'de büyük yangın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.