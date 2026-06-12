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Gaziantep’te ekmek sandığına giren yılan yakalandı

Gaziantep İslahiye'de bir ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Olay, mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Gaziantep’te ekmek sandığına giren yılan yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor. Son olarak Atatürk Mahallesi’nde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Gaziantep’te ekmek sandığına giren yılan yakalandı 1

ÖZEL APARATLARLA YAKALANDI

Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan vatandaşlar, durumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye personeli, yılanı yakalama aparatları kullanarak özel bir teknikle hayvana zarar vermeden kıskıvrak yakaladı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ SALINDI

Çuvala konularak bulunduğu yerden çıkarılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerlerinden uzak, kırsal bir bölgede yeniden doğaya salındı. Yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşlar son günlerde yılan ve kene görülme vakalarında artış olduğunu belirterek belediyeye ilaçlama çağrısı yaptı.

Gaziantep’te ekmek sandığına giren yılan yakalandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İslahiye yılan İtfaiye doğa
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