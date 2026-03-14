Gaziantep'te esnaf bayram hazırlığına başladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kentte başta gıda, ayakkabı ve giyim olmak üzere birçok farklı sektörde alışveriş hareketliliği yaşanması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarda bayram hazırlığı yoğun bir şekilde sürerken, esnafın yüzü bayramın bereketiyle gülecek.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ HEYECANI YAŞANIYOR

Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlar bayram için alışveriş telaşına başladı. Gaziantep'in tarihi çarşıları ve pazarlarında esnaf, bayram hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Mübarek Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala özellikle gıda ve giyim ürünleri satan mağazalarda bayram alışverişi heyecanı yaşanıyor.

Esnaf, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başlarken, bayram için gıda, kıyafet, ayakkabı, tatlı ve kuruyemiş almak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki tarihi alışveriş yerlerini tercih ediyor.

ESNAF BAYRAMDAN UMUTLU

Esnaf için en bereketli günlerin yaşandığı Ramazan Bayramı öncesinde tezgahlarını rengarenk şeker, çikolata ve lokum çeşitlerinin yanı sıra Antep fıstığı ile diğer kuruyemiş ürünleriyle süsleyen esnaf, dört gözle müşterilerini bekliyor.

Gaziantep'te tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan tarihi Zincirli Bedesten, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı'nda ve Kültür Yolu üzerinde bulunan esnaf, bayramlık şeker, lokum ve çikolataları müşterilerin beğenisine sunuyor. Bayram alışverişinden umutlu olan esnaf, hafta sonundan itibaren yoğunluğun artmasını ve bayram alışverişinin de başlamasını bekliyor.

Tarihi Almacı Pazarı'nda Antep fıstığı üretimi ve satışı yapan işletmeci Elif Derbent, esnafın bayram hazırlığına başladığını belirtti.

'ÇARŞIDA HAREKETLİLİK BAŞLADI'

Adı kentle özdeşleşen Antep fıstığına talebin arttığını ve hediyelik paketlerinin hazırlandığını ifade eden Derbent, "Ramazan Bayramı'na hazırız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve diğer hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Antep fıstıklarımızı taze taze kavruluyor ve tezgahlara getiriliyor. Şeker, çikolata, Antep fıstıklı muska, fıstık ezmesi, lokum ve diğer tatlı çeşitlerini getirdik. Tüm ürünlerimizle bayrama hazırız ve müşterilerimizi bekliyoruz. Daha çok online sipariş alıyoruz. Şehir dışından ve yurt dışından gelen müşterilerimizde alışverişlerini mağazalara gelerek yapıyor" dedi.

'BAYRAM BEREKETİYLE GELİYOR'

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinden umutlu olduklarını belirten Ahmet Şenci ise, "Bayram hazırlıkları başladı. Gaziantep'e özgü kurabiye, bayram kahkesi ve diğer pasta çeşitleri için kullanılan malzemelerin satışı başladı. Özellikle kurabiye ve kerebiç için çekilmiş Antep fıstığı ve ceviz içi alınıyor. Çarşımızda hareketlilik de başladı. İnşallah bu hareketliliğin devamı da gelecektir. Şu an daha çok çerez türlerine rağbet var. Vatandaşlarda Antep fıstığı, çerez, lokum, şeker, cevizli sucuk ve fıstıklı muska gibi hazırlıklarını yapıyorlar" diye konuştu.