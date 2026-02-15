Gaziantep'te fabrikada yangın

Yangın, öğle saatlerinde Değirmencik Mahallesi'nde faaliyet gösteren kırmızı biber fabrikasında çıktı. Fabrikanın ambalaj bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevleri fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucunda yangın biber deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

