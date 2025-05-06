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Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü! Sulama kanalına düşen çocuğu annesi son anda fark etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düştüğü sulama kanalından annesi tarafından kurtarılan 6 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü! Sulama kanalına düşen çocuğu annesi son anda fark etti
Begüm Özkaynak

Olay, Nizip ilçesi Günaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki A.O.D., evlerinin yakınındaki sulama kanalına düştü. Küçük çocuğun kanala düştüğünü fark eden anne Mine D., hemen suya atlayarak oğlunu kanaldan çıkardı. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk ile annesi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Durumu kritik olan çocuğun Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği, annenin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Sulama kanalı
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