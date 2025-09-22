Gaziantep’te feci kaza! Lastiği patlayan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip kesimi kırsal Akçakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ali idaresindeki 27 ME 8998 plakalı minibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan araç, taklalar attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde araçtaki Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenmeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır