Gaziantep'te feci kaza! Minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te minibüs lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Recep Demircan

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Hasan Abu Ali yönetimindeki minibüs, Akçakent Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, taklalar atıp devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep te feci kaza! Minibüs takla attı: 2 ölü, 8 yaralı 1

2 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Curiye El Uglan (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

