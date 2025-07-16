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Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü.Yangın, öğle saatlerinde Bedirköy Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple çıktı.

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Bedirköy Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran yangına müdahale etti.

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü 1

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikada çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülürken fabrikada bulunan geri dönüşüm malzemeleri ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü 2

(İHA)

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep geri dönüşüm
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