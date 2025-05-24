Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörlüğü yapan M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır