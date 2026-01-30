HABER

Gaziantep'te ‘hırsızlık çetesi' çökertildi: 6 gözaltı

Gaziantep ve çevre illerde 114 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen hırsızlık çetesi yapılan operasyonla çökertildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 milyon TL değerinde çalıntı eşya ile 38 adet çalıntı araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ‘şirinevler grubu' olarak bilinen hırsızlık çetesine yönelik operasyon yapıldı.

114 AYRI HIRSIZLIK OLAYI ŞÜPHELİSİ 6 ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenerek 85'i Gaziantep'te, 29'u ise çevre illerde meydana gelen 114 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki adli aramalarda suçta kullandıkları ve suçtan elde ettikleri gelirle temin edilen 7 araç, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 635 adet fişek, 11 adet altın ve 20 bin TL para ele geçirildi.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE ÇALINTI MALZEME VE 38 ADET ÇALINTI ARAÇ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şüpheli şahısların hırsızlık yoluyla elde ettiği 10 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ile 38 adet çalıntı oto sahiplerine teslim edildi. Ayrıca suç eşyasını satın alan 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkındaki yasal işlemlerin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

