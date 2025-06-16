Gaziantep'te kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti: 6 yaşındaki çocuk böyle bulundu

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz Yaylası yolunda meydana geldi. Levent İ. (40) yönetimindekikamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Taklalar atan kamyonet yaklaşık 40 metre yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alana devrilen araçta bulunan sürücü Levent İ., babası Müslüm İ. (75) ve dini nikahlı eşi Ayşe I.'nın (38) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin ağlama sesi duyması üzerine kaza sırasında araçtan savrulduğu tahmin edilen ailenin çocukları 6 yaşındaki Levent P. İ. yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
(DHA)
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