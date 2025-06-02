HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü... 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. Aydınlar Mahallesi’nde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü... 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'teki korkunç kaza, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GAZIANTEPTE-HAFIF-TICARI-ARAC-ILE-OTOMO_745456_220034

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

GAZIANTEPTE-HAFIF-TICARI-ARAC-ILE-OTOMO_745459_220034

Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA-DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı'Sadece oyalıyorlar' Silah bırakmaları beklenirken terör örgütü çatışmaya hazırlanıyor! Katılanlara verdikleri maaş bile ortaya çıktı
Trafikte korna dehşeti! Tekme ve yumruklar havada uçuştuTrafikte korna dehşeti! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de kriz sürüyor! Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hareket

İzmir'de kriz sürüyor! Belediye Başkanı Tugay'dan dikkat çeken hareket

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu! Kapının önünden zorla gönderildi

Nusret, Şampiyonlar Ligi finalinin partisinden kovuldu! Kapının önünden zorla gönderildi

'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de...

'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de...

İki kadını katletti, kahvede çay içerken yakalandı! Akılalmaz sözler, cinayetin nedeni...

İki kadını katletti, kahvede çay içerken yakalandı! Akılalmaz sözler, cinayetin nedeni...

40 adet bombardıman uçağını vurmuştu! "Talimatı ben verdim"

40 adet bombardıman uçağını vurmuştu! "Talimatı ben verdim"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.