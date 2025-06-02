Gaziantep'te katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü... 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'teki korkunç kaza, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA-DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır