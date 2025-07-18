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Gaziantep’te 'kaynak' yapan sürücülere 4 milyon TL ceza

Gaziantep'te trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan 4 bin 408 araç sürücüsüne 4 milyon 377 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep’te 'kaynak' yapan sürücülere 4 milyon TL ceza

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında şehir merkezinde trafik düzenini sağlamak amacıyla çok sayıda denetim yaptı. Aralıksız sürdürülen denetimler çerçevesinde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 4 bin 408 sürücü tespit edildi. Bu sürücülere toplamda 4 milyon 377 bin 144 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Gaziantep
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