Gaziantep’te kilitlenen trafiği otobüs şoförü açtı

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağıştan dolayı kilitlenen trafiği, aracından inen bir otobüs şoförü sürücüleri yönlendirerek açtı. Yoğunluk sırasında sıkışan ambulans da trafiğin açılması sonucu yoluna devam etti.

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle İncilipınar Mahallesi çevresinde oluşan araç kuyruğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ışıklarının da devre dışı kalmasıyla yoğunluk sırasında hastaneye ulaşmaya çalışan bir ambulans da ilerleyemedi.
Siren seslerine rağmen araçların hareket edememesi üzerine trafikte bekleyen bir otobüs şoförü aracından inerek sürücüleri yönlendirdi. Şoförün trafiği kontrollü şekilde açmasının ardından araçlar yeniden hareket etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Açılan yoldan ilerleyen ambulansın hastaneye ulaşabildiği öğrenildi.
Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, otobüs şoförünün duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

