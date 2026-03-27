Gaziantep’te kurşunlama olaylarına karışan 10 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama suçlarına yönelik operasyon yapıldı.

KURŞUNLAMA OLAYINDA 10 TUTUKLAMA

Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 128 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda olayların şüphelisi olan 12 şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, bazı kurşunlama olaylarının çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır