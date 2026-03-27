Gaziantep’te kurşunlama olaylarına karışan 10 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydan gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarının şüphelisi 12 şahıstan 10’u tutuklandı. Bazı kurşunlama olaylarının ise görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep’te kurşunlama olaylarına karışan 10 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydan gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama suçlarına yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep’te kurşunlama olaylarına karışan 10 şahıs tutuklandı 1

KURŞUNLAMA OLAYINDA 10 TUTUKLAMA

Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 128 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda olayların şüphelisi olan 12 şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, bazı kurşunlama olaylarının çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

27 Mart 2026
27 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

