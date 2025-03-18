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Gaziantep'te milyonluk kaçak telefon ve saat! 2 gözaltı

18.03.2025 09:43
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı telefon, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep'te milyonluk kaçak telefon ve saat! 2 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep saat telefon
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