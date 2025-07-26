Gaziantep'te operasyon! Polise ateş açıldı, 4 yaralı var

Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIKLARI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Zanlıların merkez Şehitkamil ilçesi Yeditepe mahallesinde saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

4 POLİS YARALANDI

Bu sırada polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.

Operasyonda 3 zanlı gasp ettikleri altınlarla yakalandı.

Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır