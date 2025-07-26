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Gaziantep'te operasyon! Polise ateş açıldı, 4 yaralı var

Gaziantep'te kuryeyi gasp edip 8 kilogram altın çalan şüpheliler, saklandıkları eve baskın yapan polis ekibine silahla ateş açtı. Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalanırken, 4 polis yaralandı.

Gaziantep'te operasyon! Polise ateş açıldı, 4 yaralı var

Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce bir kuryeyi gasp ederek yaklaşık 8 kilogram altın çalan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIKLARI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Zanlıların merkez Şehitkamil ilçesi Yeditepe mahallesinde saklandığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Gaziantep te operasyon! Polise ateş açıldı, 4 yaralı var 1

4 POLİS YARALANDI

Bu sırada polise silahla ateş açan şüpheliler 4 polisi hafif yaraladı.

Operasyonda 3 zanlı gasp ettikleri altınlarla yakalandı.

Gaziantep te operasyon! Polise ateş açıldı, 4 yaralı var 2

Hastaneye sevk edilen polislerden 3'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden diğer polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Gaziantep
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