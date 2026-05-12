Gaziantep’te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, İslahiye ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç. idaresindeki otomobil, yolda u dönüşü yapmak istediği sırada, Eray M.Y. (20) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Eray M.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



