Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil, önünde seyir eden A.Ç. kontrolündeki 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ

Kazada otomobil hurdayı yığınına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yakın akrabaları Cemile Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA SEBEBİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, araçların olay yerinden kaldırılılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

