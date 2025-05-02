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Gaziantep’te sağanak ve dolu etkili oldu, şimşekler geceyi aydınlattı

Gaziantep’te akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Gaziantep’te sağanak ve dolu etkili oldu, şimşekler geceyi aydınlattı

Gaziantep’in bazı bölgelerinde akşam saatlerinden sağanak ve dolu etkili oldu. Bir anda başlayan ve giderek etkisini arttıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak, zaman zaman etkisini daha da arttırarak yerini doluya bıraktı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısa süreli aksamalar oldu. Sağanak ve dolu sonrası çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kentte yağışın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

(İHA)

01 Mayıs 2025
01 Mayıs 2025

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Bu içerik İHA tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
yağmur Gaziantep
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