Gaziantep'te seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Yangın, Gaziantep çevre yolu Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN PANİĞİ

Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip kendisini dışarı attıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

KÜLE DÖNEREK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır