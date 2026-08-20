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Gaziantep'te seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Gaziantep'te seyir halindeki tır bilinmeyen nedenle yanmaya başlayarak kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'te seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Yangın, Gaziantep çevre yolu Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Gaziantep te seyir halindeki tır alevlere teslim oldu 1

SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN PANİĞİ

Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip kendisini dışarı attıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sardı.

Gaziantep te seyir halindeki tır alevlere teslim oldu 2

KÜLE DÖNEREK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep
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