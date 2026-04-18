HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gaziantep'te şiddetli yağış! Sağanak sonrası yollar göle döndü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintiler oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

İlçede akşam saatlerinde aniden yağan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasıyla Esenyurt, Gökçedere, Olucak, Hamidiye ve Yukarıolucak mahallelerinde bazı tek katlı ev ile işyerlerini su bastı. Köprüler zarar görürken, selle birlikte göle dönen yollarda araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, sürücüler zor anlar yaşadı.

150 EV ETKİLENDİ

Ekipler, 25 iş makinesiyle dere yataklarını açma, mahsur kalan araçların kurtarılması, su basan evlerde de çalışmalarını sürdürdü. Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakcı, akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte mahalleden geçen dereninde taşması sonucu 150 evin etkilendiğini ve maddi hasarların oluştuğunu söyledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.