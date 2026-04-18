Gaziantep'te şiddetli yağış! Sağanak sonrası yollar göle döndü

İlçede akşam saatlerinde aniden yağan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Derelerin taşmasıyla Esenyurt, Gökçedere, Olucak, Hamidiye ve Yukarıolucak mahallelerinde bazı tek katlı ev ile işyerlerini su bastı. Köprüler zarar görürken, selle birlikte göle dönen yollarda araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, sürücüler zor anlar yaşadı.

150 EV ETKİLENDİ

Ekipler, 25 iş makinesiyle dere yataklarını açma, mahsur kalan araçların kurtarılması, su basan evlerde de çalışmalarını sürdürdü. Gökçedere Mahalle Muhtarı Ümit Kaçakcı, akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte mahalleden geçen dereninde taşması sonucu 150 evin etkilendiğini ve maddi hasarların oluştuğunu söyledi.

