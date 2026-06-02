Dünyaca ünlü vize devi VFS Global'ın Türkiye ayağı mercek altındaydı: Erişime engellendi!

Kısa Dalga muhabiri Canan Coşkun’un hazırladığı “Vize İmparatorluğu” yazı dizisi, VFS Global’ın Türkiye’deki faaliyetlerinden Gateway bağlantılarına birçok başlığı mercek altına aldı. Ancak, uluslararası bir araştırmacı gazetecilik çalışmasının Türkiye ayağı olarak yayımlanmaya başlayan dosya mahkeme kararıyla erişime engellendi.

DÜNYA ÇAPINDAKİ VİZE SİSTEMİ İNCELENDİ

Canan Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dosyanın uluslararası bir araştırmacı gazetecilik çalışmasıyla başladığını belirtti.

Kısa Dalga’da yayımlanan yazıya göre; “Vize İmparatorluğu” dosyası, Lighthouse Reports öncülüğünde 12 ülkeden 14 medya kuruluşunun hazırladığı küresel araştırmanın Türkiye bölümünü oluşturuyordu.

TÜRKİYE AYAĞINDA GATEWAY BAĞLANTISI

Kısa Dalga’nın aktardığına göre yazı dizisinde, VFS Global’ın Türkiye operasyonları, Gateway Management ve şirketin sahibi Halis Ali Çakmak’ın iş ilişkileri incelendi.

Coşkun, yazı dizisinin ilk bölümünde, VFS Global’ın Türkiye’deki stratejik ortağının 1997 yılında Beyoğlu’nda, sonradan VFS’in kurulacağı bir apartman dairesinde başlayan ticari hayatını anlattı.

MALTA DETAYI

Paylaşımda, stratejik ortak Gateway Management'ın "vergi cenneti" Malta’daki offshore hesaplarla bağlantılı ortakları ve holdingleşme hikayesinin de yazıda yer aldığı belirtildi.

Kısa Dalga’nın sosyal medya paylaşımında ise ilk dosya, “Klimacıdan vize devine, vergi cennetinden milyarlık sermayeye” başlığıyla duyuruldu. Paylaşımda, “VFS Global’in Türkiye'deki vize başvuru işlemlerini yürüten şirketi VF Vize Danışmanlık’ın sermayesi 1 milyon 100 bin lirayken, stratejik ortağı Halis Ali Çakmak’ın kurduğu şirketlerin toplam sermayesi 2 milyar liraya yaklaşıyor” ifadelerine yer verildi.

VERGİ İDDİALARINI YALANLADI: "OFFSHORE'U BİLMEM, AĞZIMA ALMAM"

Yazı dizisinin beşinci bölümünde iddialara yanıt veren Gateway'in sahibi Halis Ali Çakmak, vergiden kaçınmak için açılan offshore şirketlerle ilgili Paradise Papers belgelerinde adının geçmesiyle ilgili açıklama yaparken “Offshore'u bilmem, ağzıma almam, yazılanlar yalan" dedi.

YAZI DİZİSİNE ERİŞİM ENGELİ

VFS Global’ın vize aracılık sistemi ve Türkiye’deki Gateway bağlantılarını konu alan yazı dizisine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Haziran 2026 tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.

BTK tarafından Kısa Dalga’ya tebliğ edilen kararda, erişim engelinin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Kararın gerekçesi ise “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olarak açıklandı.

Kısa Dalga, yazı dizisinde bu kapsama girebilecek herhangi bir ifade, iddia, bulgu veya veri bulunmadığını belirtti.

"DAHA BİTMEDEN SANSÜRLENMİŞ OLDU"

Canan Coşkun da "Yazı dizisinin şimdiye kadar yayınlanan dört bölümüne de İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Yazı dizisi daha bitmeden sansürlenmiş oldu" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.