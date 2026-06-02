CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu: "Yapmayacağız"

CHP'nin bugün grup toplantısı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Özgür Özel cephesi bugün grup toplantısının olacağını söyledi. Öte yandan Meclis Başkanlığı CHP genel merkezine gönderdiği yazıda Salı gününe bir grup toplantısı çağrısı olup olmadığını sordu. Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e yanıtta böyle bir çağrıları olmadığı, grup toplantısı yapmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e grup toplantısının yapılmaması için başvuruda bulunacağı da bertildi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de olağanüstü hal süreci devam ediyor. Bugün gözler saat 13.30'a çevrildi. Partililer grup toplantısının olup olmayacağını merakla bekliyor.

ÖZEL: "13.30'DA İLAN EDİLDİĞİ GİBİ YAPILACAK"

Özgür Özel cephesi bu konudaki net tavrını koruyor ve grup toplantısının yapılacağını vurguluyor. Özgür Özel konuyla ilgili olarak son açıklamasında, "Saat 13.30’da açık grup toplantımız ilan edildiği gibi yapılacak" dedi.

Konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da açıklama yapmış ve sürece Meclis Başkanlığı'nın taraf olmadığını vurgulamıştı. Kurtulmuş, yalnızca kendilerine ulaşan resmi yazılar doğrultusunda işlem yaptıklarını söyledi.

KILIÇDAROĞLU GELEN YAZIYA YANIT VERDİ

Öte yandan 13.30'a saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Toplantısı’na ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan gelen yazıya yanıt vererek bugün grup toplantısı yapma taleplerinin bulunmadığını bildirdiği öğrenildi.

MECLİS'E BAŞVURU DA YAPACAK

Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’e bugün saat 13.30'da Meclis’te Grup Toplantısı yaptırılmaması ve salonun açılmaması yönünde resmi talebini iletmek üzere TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunacağı öğrenildi.

