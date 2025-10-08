HABER

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 28 adet tabanca ve tüfek ele geçirildi, 3 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Eylül ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde, il genelinde 22 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı. Arama neticesinde 13 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 129 adet tabanca fişeği, 192 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 33 adet kalaşnıkof mermisi geçirildi. Hakkında yasal işlem yapılan şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

