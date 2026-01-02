Gaziantep’te sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Olay, dün gece saatlerinde Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. 5 çocuklu M.U. ve A.U. çifti, iddiaya göre gece ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra uyuya kaldı. Sabah aileden haber alınamaması üzerine yakınları, evlerine gitti. Cevap alamayan yakınları, kapıyı zorlayarak içeri girdi.

BAZILARININ HAYATI DURUMU KRİTİK

Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.U. ve eşi A.U. ile çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U.,Y.U., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri devam eden aileden bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...