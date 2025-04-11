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Gaziantep'te trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Seyfettin Çimen (57) idaresindeki otomobil, İslahiye-Kilis kara yolu Yolbaşı Mahallesi mevkisinde İsa Kıllı'nın (22) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücülerden İsa Kıllı ile Mustafa Kadan'ın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü ile Kübra İ. (28) ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada, kaza sonrası alev alan hafif ticari araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangını söndürdüğü öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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