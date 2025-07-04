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Gaziantep'te trafik kazası sonrası arbede: 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde trafik kazası sonrası sürücü yakınlarının olay yerine gelen jandarmaya saldırması üzerine çıkan arbedede 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası sonrası arbede: 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı

A.Ö.A. (18) idaresindeki yabancı plakalı minibüs, kırsal Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yolu kapatan minibüsü olay yerinden çekici ile kaldırmaya çalıştığı sırada, sürücünün yakınları ile güvenlik güçleri arasında tartışma çıktı.

Sürücü yakınlarının taşkınlık çıkarması üzerine yaşanan arbedede 4'ü jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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