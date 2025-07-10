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Gaziantep'te türbanla hırsızlık kamuflesi: Suçüstü yakalandılar!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 3 kadın türbanla kendilerini kamufle ederek hırsızlık girişiminde bulundu. Bina görevlisi dikkatini çeken 3 kadın, apartmanda suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te türbanla hırsızlık kamuflesi: Suçüstü yakalandılar!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde bir apartmanda tanınmamak için türban takarak hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın, bina görevlisinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

KILIK DEĞİŞTİRİP HIRSIZLIK GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

Edinilen bilgilere göre, şebeke üyeleri dikkat çekmemek için başlarına türban takarak kılık değiştirdi. Şüpheli hareketlerinden şüphelenen bina görevlisi, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi.

Gaziantep te türbanla hırsızlık kamuflesi: Suçüstü yakalandılar! 1

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 kadını apartmanda suçüstü yakalayarak kelepçeledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Gaziantep
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