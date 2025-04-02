Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 203 kişi tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mart ayında çok sayıda operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 81 bin 913 adet uyuşturucu hap, 32 kilo 700 gram esrar, 4 kilo 202 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 150 gram metamfetamin, 2 kilo 734 gram eroin, 115 gram kokain ve 24 adet hassas terazi ele geçirilirken operasyon kapsamında bin 494 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

203 şüpheli ise adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır