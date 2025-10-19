Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik Şahinbey ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.Y. A.Y., A.Ç. ve Ş.E. isimli şüpheli şahıslara ait ikamet ve eklentilerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 780 gram skunk, 1 kilogram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. ve A.Y. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ve Ş.E. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)