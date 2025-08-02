HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep'te vahşet: 4 kadın başka bir kadını sopalarla darp etti! O anlar telefon kamerasında

İçerik devam ediyor

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet yaşandı. 4 kadın, sokakta oturan başka bir kadını sopa, tekme ve yumruklarla darp ederek, elbiselerini soymaya çalıştı. O anlarda yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oturan bir kadın, kendisine doğru yanaşan 4 kadının sopa, tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Gaziantep te vahşet: 4 kadın başka bir kadını sopalarla darp etti! O anlar telefon kamerasında 1

Hedeflerindeki kadını defalarca darp eden kadınlar, daha sonrasında ise saçını çekerek elbiselerini soymaya çalıştı. Kadınların o esnada, "Gelin, gelin sürpriz, seni görmeye geldik. Gelin sürpriz" demeleri ve olaya müdahale ederek ayırmaya çalışanlara ise, "Sen dur, sen elleme, sen elleme" diye bağırmaları dikkat çekti.

Gaziantep te vahşet: 4 kadın başka bir kadını sopalarla darp etti! O anlar telefon kamerasında 2

Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olayın neden yaşandığı bilinmezken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep te vahşet: 4 kadın başka bir kadını sopalarla darp etti! O anlar telefon kamerasında 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni şifa kaynağı oldu...Yeni şifa kaynağı oldu...
Ömer Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: "Hiçbir zemini yoktur"Ömer Çelik'ten CHP lideri Özel'e yanıt: "Hiçbir zemini yoktur"

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümde korkunç detaylar var!

12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümde korkunç detaylar var!

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Çadıra polis baskını kamerada! Tanınmamak için kaşlarını bile kazıtmış

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

Arda Turan o eleştirilere böyle yanıt verdi! Bu kez röportajında öyle bir şey yaptı ki...

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

İmamoğlu'nun adaylığı için olay iddia: Akşener'le anlaşmışlardı!

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

Küfürler savurup, kadınların üzerine yürüdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.