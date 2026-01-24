HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep'te vahşet! Eski eşini bağladı, başından aşağı kezzap döktü

Gaziantep'te bir kadın, boşandığı eski kocası tarafından başına kezzap dökülerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakımda tedavi edilirken, saldırgan eski koca ise polise teslim olduktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te vahşet! Eski eşini bağladı, başından aşağı kezzap döktü

Bir kenti sarsan vahşet! Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

ÖNCE BAĞLADI SONRA BAŞINDAN AŞAĞIYA KEZZAP DÖKTÜ!

İddiaya göre, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki S.Ç evinde yalnız olduğu sırada eski kocası A.K. (36) eve geldi. Eve girer girmez S.Ç'li bağlayan eski koca A.K., kadının başına kezzap döktükten sonra yakınlarını arayarak olay yerinden kaçtı.

Gaziantep te vahşet! Eski eşini bağladı, başından aşağı kezzap döktü 1

YÜZDE 99 GÖRME KAYBI YAŞADI!

Olay yerine gelen S.Ç'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. Ağır yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep te vahşet! Eski eşini bağladı, başından aşağı kezzap döktü 2

Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavisi süren kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep te vahşet! Eski eşini bağladı, başından aşağı kezzap döktü 3

Olay sonrası kaçan saldırgan eski koca A.K. ise daha sonra polis ekiplerine teslim edildi. A.K., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen otomobilin sürücüsü öldüDevrilen otomobilin sürücüsü öldü
Duba restoranda ikinci yangınDuba restoranda ikinci yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.