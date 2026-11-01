Gaziantep’te yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Gaziantep-Adıyaman kara yolu Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Adıyaman seferini yapan Yaman-Tur’a ait Abdurrahman S. (60) idaresindeki yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. İçerisindeki sürücü ve 14 yolcu ile savrulan minibüs, taklalar atarak yol kenarına uçtu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır