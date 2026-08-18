Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı! Şoför ve muavin öldü, yaralılar var

Konya'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine giden yolcu otobüsü, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ancak otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

22 YOLCU YARALI

Yaralanan 22 yolcu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır