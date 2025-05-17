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Gaziantep'teki halı fabrikasında buhar kazanı patladı! Yaralılar var...

Gaziantep'te bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi yaralandı.

Gaziantep'teki halı fabrikasında buhar kazanı patladı! Yaralılar var...

Olay, öğle saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki buhar kazanı, bilinmeyen nedenle patladı. Şiddetli patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikanın duvarlarının yıkıldığı patlamada, park halindeki 3 araçta da hasar oluştu.

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Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
buhar makinesi Gaziantep fabrika halı
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