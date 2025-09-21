HABER

Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 70 azalarak yüzde 30'a geriledi.

Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada, su seviyesindeki düşüşün tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Barajdaki su oranının şu an yüzde 30 seviyelerinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Ne yazık ki çoraklaşan alanlarda araçlarla, hatta yürüyerek dolaşabiliyoruz. 5 yıl önce tarihi kazı yapılan alanlar da barajdaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. O dönemler buralar tamamen sular altındaydı." ifadelerini kullandı.

Kuraklığın etkisinin açıkça görüldüğü barajda ölen balıklar ve midyeler, kuruyan toprakların üzerinde göze çarpıyor.

