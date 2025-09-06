HABER

Gaziantep Valiliği’nden okul saatleri için 1 günlük düzenleme

Gaziantep Valiliği, 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü için okul giriş-çıkış saatlerinde bir günlük düzenlemeye gitti.

Yeni eğitim döneminde yaklaşık 700 bin öğrencinin ders başı yapacağı Gaziantep’te, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki okullarda ders saatleri yeniden düzenlendi..Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada tekli eğitim yapan okullarda dersler saat 10.00’da başlayıp 15.00’te sona erecek. İkili eğitim yapan okullarda ise sabahçı ve öğleci öğrenciler yine 10.00 - 15.00 saatleri arasında, okul müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda devam edecek.

BİR GÜNLÜK DÜZENLEME

Valilik, düzenlemenin amacının okulların açıldığı gün yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak olduğunu vurguladı. Alınan kararın yalnızca 8 Eylül Pazartesi günü ve sadece Şahinbey ile Şehitkamil ilçelerindeki tüm okulları kapsadığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada ’’ 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı, 08 Eylül 2025 Pazartesi günü büyük bir heyecan ve coşkuyla başlayacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz için büyük anlam taşıyan bu özel günde, şehir genelinde trafikte yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması, oluşabilecek aksaklıkların önlenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde Valiliğimiz koordinasyonunda Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan tüm okullarımızda ders saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir.

8 Eylül Pazartesi günü özelinde yapılan düzenleme kapsamında: Tekli eğitim yapan okullarımızda dersler saat 10.00’da başlayacak, 15.00’te sona erecektir.

Yık-yap/güçlendirme çalışmaları kapsamında başka bir okul bünyesine taşınan veya öğrenci yoğunluğu sebebiyle ikili eğitim yapan okullarımızda ise sabahçı ve öğleci devreler, 10.00-15.00 saatleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak planlama doğrultusunda eğitim-öğretime devam edecektir.

Söz konusu düzenleme ile hem öğrencilerimizin açılış günü heyecanını huzur içinde yaşamaları hem de şehir trafiğinde oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz’’ denildi.

(İHA)

