Gaziantep ve çevre illerde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

Gaziantep'te termometreler 40 derecenin üzerinde gösterirken, sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Çarşı merkezi, Maarif Kavşağı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi kentteki işlek yerlerin, sıcak hava nedeniyle boş kaldığı görüldü.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı kent sakinleri, gölgelik alanlarda vakit geçirirken bazıları çeşmelerden yüzünü ve başını ıslatarak serinlemeye çalıştı.

Şahinbey Parkı’ndaki çocuklar ise su fıskiyesinde oynayarak serinledi.

ŞANLIURFA

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 51 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Bazı işletmelerde ise müşteriler soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinledi.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin işlek bölgelerinden İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu görüldü.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar kent merkezindeki Sümer Park ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar ise sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamayı tercih etti.

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölgelikleri tercih etti.

Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yüksek kesimlerdeki mesire alanlarını tercih etti.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek bulvar ve caddelerinde sakinlik gözlendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır