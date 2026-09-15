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Gaziantep’te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerince bir araca yönelik yapılan operasyonda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep’te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerince bir araca yönelik yapılan operasyonda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep’te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı 1

Operasyon çerçevesinde bir araçta hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda 3 kilo 50 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ile 30 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep emniyet müdürlüğü narkotik
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