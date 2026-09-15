Gaziantep’te 3 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerince bir araca yönelik yapılan operasyonda 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde bir araçta hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda 3 kilo 50 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ile 30 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA