Gaziantep’te 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen şüpheli bir tırda arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda tırın dorsesine gizlenmiş zula halinde 33 kilo 500 gram skunk ve 450 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır